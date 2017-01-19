«Транснефть» пока не может отказать «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы сохранил обеспечительные меры, запрещающие «Транснефти» отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти в 2017 г., несмотря на отсутствие подписанного договора на оказание соответствующих услуг. Как стало известно в ходе заседания суда, «Роснефть» и «Транснефть» с 2014 г. пытаются решить проблему технологических потерь нефти в системе магистральных нефтепроводов. Как сообщил адвокат «Роснефти», компания разработала собственную методику расчета технологических потерь нефти в магистральных нефтепроводах. По словам адвоката «Транснефти», «Роснефть» из-за обозначенных разногласий четыре года подряд срывала сроки подписания этих договоров. Интерфакс

«Уралвагонзавод» не выбрал покупателя «УВЗ-логистик»

«Уралвагонзавод» (УВЗ) объявит несостоявшимся конкурс по выбору покупателя ООО «УВЗ-логистик». «Предложения претендентов получены, однако формально конкурс будет объявлен несостоявшимся, так как они не удовлетворяют на 100% условиям, которые были выставлены», – сообщил представитель УВЗ, отметив, что «сами предложения представляют интерес». «Поэтому сейчас с потенциальными покупателями ведутся дальнейшие переговоры об альтернативной структуре сделки», – сказал он. Интерфакс

Baosteel увеличила прибыль в 9 раз

Крупнейший китайский сталепроизводитель Baosteel в прошлом году увеличил чистую прибыль на 770% благодаря повышению цен, слияниям и сокращению расходов, сообщается в неаудированных данных, направленных компанией на Шанхайскую фондовую биржу. Исходя из того что в 2015 г. чистая прибыль Baosteel составляла 1 млрд юаней ($148 млн), за минувший год компания получила около 8,8 млрд юаней. Интерфакс

ВТБ помог с валютными операциями

В приватизации «Роснефти» ВТБ был банком-организатором со стороны компании, помог ей осуществить валютные операции без влияния на рынок, сообщил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Президент ВТБ Андрей Костин лишь сказал, что «все средства оплачены иностранными компаниями». От дополнительных пояснений банкиры отказались. Айван Глайзенберг, исполнительный директор трейдера Glencore, который в консорциуме с суверенным фондом Qatar Investment Authority купил 19,5% «Роснефти», сказал, что доволен сделкой. Интерфакс, ТАСС