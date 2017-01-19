Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: На земле, в небесах и на море

На земле, в небесах и на море

Отдельной статьи для авиадебоширов в Уголовном кодексе не будет, но транспортных ­хулиганов все-таки нужно выделить в особую группу, решили депутаты Госдумы

Ольга Чуракова,

Елена Мухаметшина

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