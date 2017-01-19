Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: «Единая Россия» обновляет кадры

«Единая Россия» обновляет кадры

На предстоящем съезде руководящие органы «Единой России» обновятся наполовину. Но ведущей роли на выборах президента партия играть не будет, уверены эксперты
На предстоящем съезде руководящие органы «Единой России» обновятся наполовину
На предстоящем съезде руководящие органы «Единой России» обновятся наполовину
А. Гордеев / Ведомости

В предстоящие выходные (21–22 января) «Единая Россия» проведет отчетно-выборный съезд. Приглашены министры правительства (будет обсуждаться выполнение предвыборной программы), руководители региональных исполкомов и приемных лидера партии Дмитрия Медведева. Сам он выступит с политическим докладом во второй день съезда о результатах работы партии и о том, что предстоит сделать, сообщил секретарь генсовета единороссов Сергей Неверов. Владимир Путин на съезд не приедет, сообщил канал «Дождь» и подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На съезде, решения которого коснутся предшествующего выборам президента в марте 2018 г. периода, переизберут все руководящие органы партии – лидера, высший и генеральный советы, отметил Неверов. В генсовете ожидается ротация 50–60% членов. В конце 2016 г. в партии обсуждалась замена Неверова, близкого к председателю Думы Вячеславу Володину. Сам он руководящих должностей в партии не имеет, и после избрания в Думу в его окружении говорили, что Володин не намерен совмещать свою должность с постом в партии. Могут ли Володин и Неверов изменить свой статус в партии, в «Единой России» обсуждать отказываются. На должность заместителя секретаря – куратора регионов ожидается назначение бывшего сотрудника Кремля Виктора Селиверстова (вместо Виктора Кидяева).

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