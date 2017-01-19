Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Слова

Валентина Матвиенко

«Если США дадут гарантии того, что здоровье наших детей, их жизнь, права будут гарантированы <...> то все можно вернуть на круги своя».

Председатель Совета Федерации заявила, что Россия готова к диалогу с США по закону о запрете усыновления американцами российских детей. («Интерфакс»)

Ольга Васильева

«Это будет научный спор, действительно хороший разговор, и, честно говоря, я и сама с удовольствием бы поприсутствовала».

Министр образования и науки уверена, что обсуждение на диссовете МГУ диссертации министра культуры Владимира Мединского будет «ярким мероприятием». («Интерфакс»)

Анатолий Кучерена

«Миграционные службы продлили вид на жительство Сноудена на три года. Таким образом, у него появятся основания для получения гражданства».

Адвокат экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена напомнил, что для получения российского гражданства он должен прожить в стране не менее пяти лет. («Интерфакс»)