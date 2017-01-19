Уравнение через налог

В развитых странах назрел кризис среднего класса, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе: экономика растет медленно, а неравенство – быстро. Чрезмерное неравенство ограничивает рост экономики, предупредила Лагард. По оценкам МВФ, при увеличении доходов богатейших слоев населения и снижении беднейших на 1% экономика замедляется на 0,08 п. п., а при росте доходов беднейших – ускоряется на 0,38 п. п. Похожие оценки приводит и ОЭСР: рост коэффициента Джини (показатель расслоения общества по уровню доходов) на 3 пункта снижает экономический рост на 0,35 п. п. в год.

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