Трамп выбрал курс

Избранный президент США Дональд Трамп назвал доллар «слишком сильным» в интервью WSJ на прошлой неделе, когда его спросили о торговле между США и Китаем. Он объяснил это тем, что высокий курс доллара не позволяет американским компаниям конкурировать с китайскими. В другой части интервью Трамп добавил, что США, возможно, потребуется «снизить курс доллара», если изменение налоговой политики приведет к его росту.

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