Цифры. Тенденции. События

0,1%

Cоставила инфляция с 10 по 16 января 2017 г., сообщил Росстат. За прошлую неделю была зафиксирована максимальная с июня 2016 г. инфляция в 0,3% из-за роста тарифов. Весь IV квартал недельная инфляция была примерно 0,1%. В годовом выражении она к 16 января осталась на уровне прошлой недели и конца декабря – 5,4%. Минэкономразвития ждет, что инфляция в январе составит 0,6–0,8% против 1% годом ранее. Интерфакс