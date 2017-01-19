Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,1%
Cоставила инфляция с 10 по 16 января 2017 г., сообщил Росстат. За прошлую неделю была зафиксирована максимальная с июня 2016 г. инфляция в 0,3% из-за роста тарифов. Весь IV квартал недельная инфляция была примерно 0,1%. В годовом выражении она к 16 января осталась на уровне прошлой недели и конца декабря – 5,4%. Минэкономразвития ждет, что инфляция в январе составит 0,6–0,8% против 1% годом ранее. Интерфакс
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