Компания недели: QHG Shares Limited

Последние приватизационные сделки в России самым наглядным образом доказали инвесторам – российским и иностранным: система госуправления непрозрачна, решения принимаются тайно и узким кругом приближенных.

Многие чиновники верят, что люди должны знать только об окончательных решениях власти. Надо не обсуждать их с обществом, а объявлять ему свою волю. «Черновики» решений и предложений – это личная жизнь власти, и нечего копаться в его грязном белье. Власть в России – в широком понимании слова – имеет право на полную неприкосновенность личной жизни, как мы знаем из судебной практики.

В строгом соответствии с этим алгоритмом проводится приватизация. «Башнефть» досталась без конкурса «Роснефти», сама «Роснефть» – неожиданно консорциуму Glencore и Катарского инвестиционного фонда. Профинансировал сделку сначала ВТБ, потом права требования выкупил сам же продавец – «Роснефтегаз». В итоге банк Intesa предоставил кредит на 5,2 млрд евро. То есть как минимум дважды деньги были предоставлены государственным бизнесом. Хотя президент Владимир Путин требовал, чтобы «инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков». Получается, либо Путин может в любой момент менять правила игры в зависимости от того, кто ее ведет, либо его указания не для всех обязательны.

Это далеко не единственный вопрос к этой сделке. Например, зачем понадобилось участие ВТБ, почему нужно было обязательно получить деньги в бюджет в декабре, почему сделка совпала по времени с выпуском облигаций «дочками» «Роснефти»? Чтобы скрыть детали сделки под «корпоративной вуалью», правительство еще и разрешило «Роснефтегазу» не раскрывать финансовые показатели 2016 г., сообщал «Дождь». А после столь длительного обсуждения выкупа акций самой же «Роснефтью» среди возможных ответов на эти вопросы может появиться и версия, что названные покупатели просто прикрывают неназванного – саму «Роснефть» – и будут управлять компанией от имени ее главы – Игоря Сечина.

Остается только гадать, почему для столь непрозрачной сделки была выбрана столь прозрачная юрисдикция, как Сингапур. Лишь благодаря раскрытию информации СП покупателей – сингапурской QHG Shares Limited стали известны некоторые детали финансирования сделки, которые, впрочем, лишь породили новые вопросы.

При продаже публичной компании столько вопросов не должно возникать – ее владельцы имеют право знать, как управляют их собственностью. Приватизационные сделки должны быть абсолютно прозрачны, поскольку это сделки с чужим имуществом. Оно принадлежит гражданам страны, а президент и все его окружение лишь наемные работники. «Я уже в самом начале 2000-х гг. говорил, что я считаю себя человеком, которого народ нанимает на определенное время для определенной работы», – рассказывал Путин, например, в 2011 г.

В отношении госимущества работа – управлять им. Но к этому управлению чиновники относятся как к слепому трасту (собственник имущества не может влиять на управление), к тому же еще и безотзывному.