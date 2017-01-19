Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: От редакции: Торговля сиротами
От редакции: Торговля сиротами
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
М. Стулов / Ведомости
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что Россия нарушила права 25 американцев, лишившихся возможности усыновить российских детей, и присудил им по 3000 евро компенсации, а также по 600 евро на возмещение судебных издержек. Москва намерена оспорить это решение в Большой палате ЕСПЧ.
Но в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова к диалогу об отмене запрета усыновления российских детей в США, если американцы гарантируют сохранение жизни и здоровья усыновленных. Ранее о возможности отменить запрет говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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