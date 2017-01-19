Цифры. Тенденции. События

Минтруд и профсоюзы не договорились о пособии

Профсоюзы не поддерживают подготовленный Минтрудом законопроект, повышающий максимальное пособие по безработице за счет ограничения числа потенциальных получателей, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин; по его словам, законопроект будет еще обсуждаться. «Мы хотим закрыть ряд дыр в законодательстве, когда люди могут сниматься с учета в службе занятости, потом опять на него становиться, т. е. проводить разные манипуляции для получения пособия по безработице», – рассказал Топилин. РИА Новости