Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Минтруд и профсоюзы не договорились о пособии

Профсоюзы не поддерживают подготовленный Минтрудом законопроект, повышающий максимальное пособие по безработице за счет ограничения числа потенциальных получателей, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин; по его словам, законопроект будет еще обсуждаться. «Мы хотим закрыть ряд дыр в законодательстве, когда люди могут сниматься с учета в службе занятости, потом опять на него становиться, т. е. проводить разные манипуляции для получения пособия по безработице», – рассказал Топилин. РИА Новости

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