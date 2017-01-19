Акцию в защиту собора не согласовали

Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал проведение 28 января акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщил депутат законодательного собрания Максим Резник. «Якобы НОД [Национально-освободительное движение] раньше нас подал заявку на мероприятие с обратной тематикой. От имени организаторов я могу сообщить, что акция состоится все равно и она будет согласована в другом режиме», – подчеркнул он. «Поскольку согласование мероприятий на Марсовом поле носит уведомительный характер, это гайд-парк, ограничение там есть только по численности: не более 200 человек. Мы не собираемся соблюдать эту численность и в случае превышения готовы заплатить штраф», – добавил Резник. Интерфакс

«Евролайнс» восстановил рейсы в Хельсинки и Таллин

Ространснадзор восстановил действие удостоверения допуска ЗАО «Евролайнс» на осуществление международных автобусных перевозок, сообщила вчера компания. Автобусы под брендом Lux Express вновь выйдут на маршруты, связывающие Петербург с Хельсинки и Таллином. Компания досрочно устранила обнаруженные в ходе проверки Ространснадзора недочеты, цитирует пресс-служба гендиректора «Евролайнса» Райта Реммеля. ведомости

Апартаменты Lemminkainen

Финская Lemminkainen построит апарт-отель на пересечении ул. Бухарестской и Салова. Компания подписала с ООО «Галс» договор на строительство, маркетинг и продажи объекта в рамках первой очереди. Первая очередь предполагает строительство 18-этажного здания, включающего 750 апартаментов общей площадью около 20 800 кв. м. Строительство объекта планируется начать в апреле 2017 г., завершить – в мае 2019 г. Интерфакс