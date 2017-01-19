Цифры. Тенденции. События

$6 млрд

Потратит в 2017 г. на закупку чужого и производство собственного контента интернет-сервис Netflix, сообщила сама компания. В прошлом году сервис выпустил такие оригинальные сериалы, как продолжение «Карточного домика» и «Марко Поло», новые «Джессика Джонс», «Корона» и «Странные вещи». По оценке eMarketer, в этом году только в США у сервиса будет 128 млн платящих пользователей. В IV квартале 2016 г. выручка Netflix составила $2,35 млрд, что на 41% больше, чем годом ранее. Ведомости

РБК подал апелляцию по иску «Роснефти»

РБК подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску компании «Роснефть», сообщил сам медиахолдинг. РБК намерен добиться отмены решения суда первой инстанции, поскольку считает недоказанным порочащий характер материала «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от ВР», а репутационный вред – отсутствующим, указано в сообщении. «Роснефть» подала иск к РБК и авторам текста весной прошлого года и позднее потребовала выплатить ей 3,18 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации. В декабре суд признал, что статья нанесла ущерб репутации нефтяной компании, но снизил сумму ущерба до 390 000 руб. Таким вердиктом суда остались недовольны обе стороны конфликта – и журналисты, и «Роснефть» сразу объявили о намерении его оспорить. Ведомости

Бывший гендиректор РАО пошел на сделку со следствием

Бывший гендиректор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат в Мосгорсуде. Федотов находится за решеткой с июня 2016 г.: он был арестован правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупных размерах. МВД обвинило Федотова в выводе из РАО недвижимости более чем на 500 млн руб. через ЗАО «СЭК». Интерфакс, Ведомости