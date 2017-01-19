В Лос-Анджелесе названы обладатели премии People’s Choice Awards

Премия вручается как за лучшие кино- и телевизионные работы, так и за достижения в области музыки. «Лучшим фильмом» признана анимационная лента «В поисках Дори» студии Pixar. «Лучшей актрисой» стала Дженнифер Лоуренс, в соседствующей мужской номинации победу одержал Райан Рейнольдс. Роберту Дауни-младшему досталась награда как «Лучшему актеру в экшн-фильмах», а премию в категории «Лучший киноидол» завоевал Джонни Депп. В музыкальных номинациях сразу две награды достались американской певице Бритни Спирс, ее признали «Лучшей поп-певицей» и «Лучшей исполнительницей». В мужской категории победу праздновал Джастин Тимберлейк. «Лучшим телешоу» по итогам года объявили британо-американский сериал «Чужестранка» (Outlander). Премия People’s Choice Awards вручается ежегодно с 1975 г. Премия считается единственной в американском шоу-бизнесе наградой, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием. Как правило, результаты народного выбора разительно отличаются от итоговых решений жюри таких премий, как «Оскар», «Грэмми» и других престижных наград. ТАСС

«Иноекино» отметит День сурка

2 февраля, в День сурка, компания «Иноекино» устраивает в четырех российских городах специальные показы романтической комедии Гарольда Рэмиса «День сурка» (1993). В Москве показ состоится в кинотеатре «Формула кино Горизонт», в Петербурге – в кинотеатре «Аврора», в Новосибирске – в кинотеатре «Победа», в Екатеринбурге – в кинотеатре «Салют», сообщает «Иноекино». Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Главный герой картины Фил Коннорс (Билл Мюррей) попадает во временную петлю. Он снова и снова просыпается 2 февраля, как и другой герой картины – сурок. Гильдия сценаристов США включила «День сурка» в сотню лучших сценариев всех времен и в сотню самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства. Colta.Ru