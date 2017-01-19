Алюминия будет много

Президент UC Rusal Олег Дерипаска ожидает сохранения перепроизводства алюминия в мире в ближайшие два года, рассказал он в интервью «России 24» в Давосе. «До тех пор пока Азия готова дышать [грязным] воздухом, цены [на алюминий] не стабилизируются. В Пекине уже неделю в красной зоне [уровень загрязнения воздуха]. Но они не сдаются, они на 4% нарастили производство алюминия», – заявил Дерипаска. Следующие два года будут тяжелыми для алюминиевой отрасли, отметил он. Ведомости

«Трансмашхолдинг» увеличил прибыль

«Трансмашхолдинг» предварительно оценивает, что чистая прибыль по МСФО в 2016 г. выросла в 2,7 раза до 869 млн руб., а выручка – на 23,4% до 121 млрд руб., говорится в материалах компании для инвесторов. Относительно невысокий финансовый результат обусловлен списаниями резервов по украинским активам, объяснил топ-менеджер компании в ходе встречи с инвесторами. Результат чистой прибыли скорректирован на обесценение нефинансовых активов на 2,9 млрд руб., указывается в презентации. План на 2017 г. – 3 млрд руб. Интерфакс, Ведомости

Evraz снижает выплавку стали...

Evraz снизил выплавку стали в 2016 г. на 5,7% до 13,527 млн т, сообщила компания. Выпуск стальной продукции сократился на 6,1% до 12,352 млн т. Это обусловлено ослаблением спроса на трубы и рельсы в США, ремонтом доменных печей на ЗСМК и деконсолидацией Evraz Highveld Steel and Vanadium. Ведомости

...а НЛМК – увеличивает

НЛМК в 2016 г. увеличил производство стали на 4% до 16,6 млн т, сообщила компания. Увеличение выплавки произошло на фоне повышения производительности оборудования, а также высокого спроса на продукцию, поясняет компания. Ведомости

Греф скептичен относительно «Трансаэро»

Президент Сбербанка Герман Греф скептически относится к идее конвертации долга «Трансаэро» в акции компании. «Ну какая конвертация, вы о чем? Там нечего конвертировать», – сказал Греф. Еще в ноябре 2016 г. «Трансаэро» предложила кредиторам провести процедуру замещения активов через создание нового юридического лица, на 100% принадлежащего «Трансаэро». Кредиторы получили бы в нем доли пропорционально объему задолженности. ТАСС

Владельца «Красных баррикад» привлекли к суду с «Лукойлом»

Арбитражный суд Астраханской области на заседании в четверг привлек гендиректора «Красных баррикад» Александра Ильичева третьим лицом к делу о взыскании со Сбербанка в пользу «Лукойл-Нижневолжскнефти» банковской гарантии на 507 млн руб. Ильичев дополнительно к банковской гарантии предоставил «Лукойл-Нижневолжскнефти» договор поручительства за верфь. Она не построила платформу для нефтяной компании, и договор был расторгнут. Интерфакс