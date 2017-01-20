Сбербанк предотвратил 95–96% мошенничеств

Сбербанк в 2016 г. предотвратил 95–96% попыток мошеннических действий киберпреступников по выводу средств со счетов клиентов, заявил его зампред правления Станислав Кузнецов. «Мы предотвратили порядка 14 млрд руб. убытков, но это не 100% инцидентов, а 95–96%», – рассказал он. «Стопроцентной эффективности здесь добиться невозможно, но мы показываем максимальную: в среднем в мире возврат составляет 82–84%», – добавил он. По словам Кузнецова, в оставшихся 4–5% случаев Сбербанк проводит расследование и, если ущерб обусловлен хотя бы частичной недоработкой со стороны сотрудников банка или несовершенством его IT-систем, банк всегда возвращает деньги. ТАСС

Капитал РСХБ прирос на 5 млрд руб.

Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) одобрил увеличение уставного капитала на 5 млрд руб. до 339,9 млрд, следует из раскрытия РСХБ. «Одобрить увеличение уставного капитала РСХБ до 339,9 млрд руб.», – говорится в решении набсовета банка. Ведомости

Национальный перестраховщик ищет рейтинг

Российская национальная перестраховочная компания ведет переговоры с тремя рейтинговыми агентствами – АКРА, S&P и A.M.Best – о получении международного рейтинга, сообщил ее президент Николай Галушин. По его словам, в планах компании начать переговоры еще и с Fitch. «Чтобы находиться за границей нашей родины, необходимо получить рейтинг», – заявил он и добавил, что для доступа к международному рынку перестрахования компании требуется рейтинг не ниже А-. «В силу национального рейтинга по Fitch ВВВ- и по S&P BB+ мы не сможем быть, к сожалению, с рейтингом выше рейтинга странового», – отметил он. «Мы будем присутствовать на тех рынках, которые менее требовательно относятся к вопросу рейтингов, но более трепетно относятся к вопросу собственности и финансовой устойчивости компании», – подчеркнул Галушин. Интерфакс

Конкурс одного пенсионера

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении конкурсного отбора НПФ, который должен принять на себя обязательства по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий ликвидируемого фонда «Солнце. Жизнь. Пенсия.» Анатолия Мотылева. Победивший фонд должен будет выплатить пенсию в размере 54 707 руб. одному-единственному человеку. «Обязательства остальных кредиторов (не по назначенным пожизненным негосударственным пенсиям) согласно законодательству не подлежат передаче в другой НПФ, определенный на основе конкурсного отбора», – заявили в АСВ. Ведомости