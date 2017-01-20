«Эр-телеком» планирует купить «Инфосети»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Престиж-интернета» («дочка» «Эр-телеком холдинга») о приобретении провайдера «Инфосети». «Инфосети» предоставляют услуги доступа в интернет, фиксированной телефонии, аренды волоконно-оптической сети и т. д. Компания работает в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Интерфакс

Почта выручила 1,2 млрд руб. от центров приема и выдачи посылок

Выручка «Почты России» от деятельности центров выдачи и приема посылок в 2016 г. выросла на 25% по сравнению с показателем ранее выполнявших аналогичную работу почтовых отделений и достигла 1,2 млрд руб. По итогам прошлого года почта открыла 520 таких центров в 210 городах страны, в том числе 85 центров в Москве. В настоящее время около 11% потока от принятых-врученных отправлений посылочной почты проходят через эти центры. Интерфакс