Raven Russia разгрузит EPI

Британская Raven Russia сообщила о намерении купить у EPI Russia I Ky складской комплекс и два офиса за 4,9 млрд руб. Речь идет о логопарке Gorigo (87 000 кв. м), бизнес-центрах Premium (11 000 кв. м) и Kellerman (22 000 кв. м). Ведомости

«Лента» прописалась в кинотеатрах

Ритейлер «Лента» подписал арендное соглашение с ADG Group, которая создает сеть районных центров в жилых районах Москвы, сообщили компании. «Лента» получила помещения под 36 супермаркетов в Москве, их площадь около 47 000 кв. м. Первые магазины откроются в конце 2018 г. ведомости