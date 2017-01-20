В ноябре 2016 г. на iPhone 7 приходилось примерно 2,5% продаж смартфонов в России в штуках

Apple снизила цены на все, что продает в России, на 5–10%. Но дешевле, чем в США или Европе, iPhone не стали

Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: IPhone связался с рублем

Интернет-магазин Apple сообщил, что цены на всю ее электронику в России снижены. К примеру, флагманские iPhone 7 и 7 Plus, которые стоили 56 990–74 990 и 67 990–85 990 руб., Apple теперь продает по 52 990–68 990 и 62 990–78 990 руб., на 7–8% дешевле. На 2000–10 000 руб. подешевели ноутбуки Apple, планшеты iPad и смарт-часы Apple Watch. Продукция Apple подешевела в среднем на 5–10%, утверждает человек, близкий к компании – партнеру нескольких производителей электроники.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты не помнят, чтобы какой-то вендор снижал цены разом на все.

Представитель Apple не стал комментировать снижение цен.

Случаи, когда Apple меняет цены на товары, уже продающиеся в России, крайне редки, рассказывал человек, близкий к компании – партнеру нескольких производителей электроники. В конце 2014 г., когда рубль упал на 60%, Apple повысила цены – новые iPhone, в частности, тогда подорожали на 35%. Еще раз Apple повысила цены в конце 2015 г., когда доллар вырос на 13%. Весной 2016 г. из-за ценовой войны российских сотовых ритейлеров цены стали снижаться. Например, «Евросеть» снизила цены на iPhone 6S и iPhone 6S Plus на 2–9%.

Курс доллара за 2016 г. упал на 23%, сейчас $1 стоит 59,35 руб. В американском интернет-магазине Apple iPhone 7 с памятью 32 Гб (в российском интернет-магазине Apple – 52 990 руб.) продается без контракта за $649, что соответствует 38 518,15 руб., в Германии – за 759 евро (47 953,62 руб.).

Не только курс Apple формирует цены в стране в зависимости от нескольких факторов – курса валют, законов об импорте, бизнес-практики и налогообложения, объясняла пресс-служба Apple: факторы различны на разных территориях и могут со временем меняться.

Вчера в связи с корректировкой закупочных цен в магазинах re:Store (Inventive Retail Group) и на ее сайте цены тоже снизились, рассказывает представитель группы Людмила Семушина: на iPhone – на 7%, на iPad на 7–11%, на MacBook – на 5%, на Apple Watch – на 8%.

«М.видео» вчера получила уведомление от Apple о снижении закупочных цен, сообщает представитель сети Валерия Андреева, «М.видео» планирует снизить розничные цены на 5–8%. «М.видео» также договорилась о снижении цен на популярные модели Samsung и ведет переговоры с другими поставщиками, говорит она.

Цены на устройства Apple на 5–25% снижает «Связной» – из-за рыночной ситуации, говорит его представитель Сергей Тихонов. «Евросеть» снизила цены в числе первых, замечает ее представитель. МТС следит за ситуацией и будет оперативно снижать цены на устройства Apple, обещает ее представитель Дмитрий Солодовников.

По данным компании – партнера розничных сетей, подтвержденным людьми из нескольких компаний – партнеров производителей электроники, в ноябре 2016 г. Apple занимала второе место по продажам смартфонов в России в штуках: 12,7% рынка (лидер Samsung – 20%). В годовом выражении доля Apple выросла на 4,3 п. п. В деньгах iPhone в ноябре 2016 г. занимал 38,3%. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в ноябре 2016 г. на iPhone 7 приходилось примерно 2,5% продаж смартфонов в России в штуках, а самым продаваемым был iPhone 5s с памятью 16 Гб – 3,8%.

Samsung планирует корректировать цены по мере запуска новых моделей, говорит его представитель, цены на ключевые модели изменятся в I квартале 2017 г.

Цена Lenovo в России зависит от нескольких факторов – курса рубля, жизненного цикла продукта, сезонности и проч., перечисляет представитель компании Марат Ракаев: изменение цен идет почти постоянно – к примеру, в конце 2016 г. Lenovo снизила цены на большинство моделей на 10%.

Huawei точечно снижает цены на отдельные смартфоны, некоторые подешевели на 10%, говорит представитель компании.