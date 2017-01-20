Монополия «Газпрома» на экспорт незыблема

Владелец «Новатэка» Леонид Михельсон не ждет в ближайшие год-два либерализации экспорта трубопроводного газа. «Для нас гораздо важнее одинаковые экономические условия работы на внутреннем рынке для всех его участников и справедливый транспортный тариф», – заявил Михельсон. Экспортировать газ по газопроводу имеет право только «Газпром». Интерфакс

Ростехнадзор предлагает дисквалифицировать менеджеров «Башнефти»

Ростехнадзор сообщил, что после плановой проверки «Башнефть» через суд добивается дисквалификации четырех должностных лиц. Проверка проводилась с 17 октября по 26 декабря 2016 г., Ростехнадзор привлек саму «Башнефть» и в общей сложности 25 должностных лиц к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 710 000 руб. Ростехнадзор предписал устранить выявленные нарушения до 24 марта. Интерфакс

Воздушное пространство России использовалось интенсивнее

Интенсивность движения в воздушном пространстве России в декабре 2016 г. увеличилась на 3,7% по сравнению с декабрем 2015 г. – до 111 400 полетов, сообщила Росавиация. В 2016 г. российские и иностранные авиакомпании, как и годом ранее, выполнили в воздушном пространстве России 1,4 млн полетов. Иностранные перевозчики также выполнили 264 300 транзитных рейсов над Россией. Ведомости

«Сахалин-1» выполнит экспортные обязательства

Экспорт нефти с проекта «Сахалин-1» (оператор – Exxon Neftegas) временно сократился из-за проблем с оборудованием, но на выполнении годовых планов это не скажется, сообщили в пресс-службе российского представительства ExxonMobil. Экспорт нефти вернется на прежний уровень после завершения ремонтных работ, заверила пресс-служба. Интерфакс

ВТБ станет акционером «Русгидро» этой зимой

«Русгидро» и ВТБ планируют в январе-феврале нынешнего года закрыть сделку, после которой капитализация «Русгидро» возрастет на 55 млрд руб., сообщил первый заместитель гендиректора энергетической компании Владимир Маркин. По завершении сделки ВТБ станет акционером «Русгидро» с пакетом в 12,9%. Банк выкупит акции допэмиссии на 40 млрд руб. и квазиказначейские акции на 15 млрд руб. Цена акции при размещении и выкупе – 1 руб. В четверг на 18.00 мск акции «Русгидро» на Московской бирже стоили дороже 1 руб. – 1,0958 руб. Интерфакс