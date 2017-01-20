Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Слова

Элла Памфилова

«Я считаю, что это один из лучших докладов организации по российским выборам и он в меньшей степени подвергнут политической конъюнктуре».

Председатель Центризбиркома пообещала учесть рекомендации наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, содержащиеся в их докладе о выборах в Госдуму. («Интерфакс»)

Михаил Горбачев

«Я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего. Ни в каком варианте участвовать в судебном процессе в Вильнюсе я не собираюсь».

Экс-президент СССР, уже вызванный в суд, не собирается ни очно, ни заочно участвовать в проходящем в Литве процессе по январским событиям 1991 г. («Интерфакс»)

Барак Обама

«Россия продолжает занимать территорию Украины и вмешиваться в украинские дела <...> Большие страны не должны третировать малые страны».

Уходящий президент США на своей финальной пресс-конференции обвинил Кремль в возобновлении «состязательного духа» холодной войны. (Reuters)