Цифры. Тенденции. События

1–2%

Может составить рост экономики по итогам 2017 г., заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он также напомнил, что президент одобрил решение не тратить дополнительные доходы от продажи нефти, цена которой будет выше $40/барр. Это решение позволит предоставить большую прозрачность ценообразования и меньшую волатильность по курсу рубля, сказал Шувалов. При цене на нефть $50/барр. Минфин оценивает дополнительные доходы в 1 трлн руб., при $55/барр. – в 1,4 трлн руб. Из резервного фонда и фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета в текущем году планировалось потратить 1,8 трлн руб. Интерфакс