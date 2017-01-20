Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Малому бизнесу дадут субсидии
Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения о выделении 7,5 млрд руб. субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Финансовую помощь получат малые и средние компании, а также инфраструктурные организации, которые поддерживают малый бизнес. Деньги выделяются на софинансирование капитальных затрат, развитие молодежного предпринимательства и на многофункциональные центры для бизнеса. Министерство должно заключить с регионами соглашения о предоставлении субсидий до 1 марта этого года. ТАСС
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