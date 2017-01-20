Израйлит остался под арестом

Дзержинский районный суд Петербурга вчера продлил арест председателю совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерию Израйлиту до 21 апреля, следует из сообщения суда. Израйлит был арестован 21 января. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.). Он обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на строительство порта. Ведомости

«Александровский» вырос

Чистая прибыль банка «Александровский» за 2016 г. составила 100 млн руб., это в 3,6 раза больше, чем в 2015 г., сообщила его пресс-служба. Капитал банка на 1 января 2017 г. достиг 2,03 млрд руб., за год он вырос на 26% благодаря присоединению СМБ-банка в сентябре 2016 г. Активы «Александровского» в прошлом году выросли на 54% до 15,33 млрд руб. Ведомости

Новые партнеры «Пулково»

В 2016 г. в маршрутную сеть аэропорта «Пулково» добавились 15 новых направлений полетов, в том числе девять зарубежных (Загреб, Белград, Батуми, Римини и др.), сообщила УК ВВСС. Регулярные полеты из Петербурга в прошлом году начали 11 новых авиаперевозчиков, в том числе иностранных. Пассажиропоток «Пулково» снизился на 1,5% до 13,3 млн человек. Ведомости

Реклама без жалоб

Комиссия Петербургского управления ФАС России вчера признала необоснованными жалобы ООО «Форт групп медиа» и ООО «Тетра инвест» на действия ГУП «Городской центр размещения рекламы», которое объявило конкурс на размещение рекламы в петербургском метро с начальной ценой 1,65 млрд руб. Единственную заявку на торги подало ООО «Метроном». Ведомости