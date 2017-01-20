Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 59,35
За последнюю неделю курс доллара на рынке форекс взлетал до 60,10 руб. и опускался до уровня 59,10 руб. Однако официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, за этот период снизился лишь на 15 коп. до 59,35 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подешевели на 0,25%.
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