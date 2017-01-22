Объявлены российские участники Венецианской биеннале

На 57-й Венецианской биеннале современного искусства, которая пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017 г., Россию будут представлять художники Гриша Брускин, Саша Пирогова, а также Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт-группы Recycle. Комиссар павильона России и главный куратор экспозиции Семен Михайловский рассказал, что по первоначальному плану в проекте должны были принять участие только молодые художники, но в итоге от этой идеи было решено отказаться, чтобы представить русское искусство наиболее полно. Проекты Брускина («Коллекция археолога») и Recycle (Conversion) участвовали в параллельной программе предыдущей Венецианской биеннале. Для Пироговой участие в выставке станет дебютом. Тема 57-й Венецианской биеннале – Viva Arte Viva («Да здравствует живое искусство!»). По словам куратора биеннале Кристин Масель, этот девиз отражает роль и ответственность художника в формировании современных дискуссий. ТАСС

Крисчен Макбрайд и Крис Поттер выступят на фестивале «Триумф джаза»

С 28 по 30 марта 2017 г. в Москве и Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Триумф джаза», организованный джазовым музыкантом Игорем Бутманом. Хедлайнером фестиваля станет квартет пятикратного обладателя премии «Грэмми» американского басиста Крисчена Макбрайда. Впервые в России выступит нью-йоркский саксофонист Крис Поттер и его квартет, а также южнокорейская джазовая певица Юн Сон На, которая представит новую программу с Московским джазовым оркестром. Еще одну премьеру – программу произведений Телониуса Монка – представит на фестивале Московский джазовый оркестр совместно с номинантом на «Грэмми» этого года пианистом и композитором Джоном Бизли (США). На фестивале выступят вокалистка Алина Ростоцкая и трио Олега Бутмана с трубачом Майком Родригезом. Концерты фестиваля «Триумф джаза» пройдут 28–29 марта в ММДМ в Москве и 30 марта в ДК им. Горького в Санкт-Петербурге. Интерфакс