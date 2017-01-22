«Стройгазмонтаж» построит переход к Керченскому мосту

«Стройгазмонтаж», который строит Керченский мост, согласился построить железнодорожный переход к нему, сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он добавил, что вопрос о сумме контракта с компанией пока не решен. Стоимость всего Керченского моста – 227,9 млрд руб. Интерфакс

«Русснефть» изменит структуру

Совет директоров «Русснефти» на заседании 1 февраля рассмотрит вопрос о внесении изменений в организационную структуру компании, говорится в сообщении эмитента. Также совет директоров планирует утвердить кандидатуру на должность вице-президента по перспективным проектам и сервисам «Русснефти». Интерфакс

«Алроса» увеличила продажи

«Алроса» в 2016 г. увеличила продажи алмазов на 33,7% до 40,1 млн каратов, говорится в ее презентации. Добыча алмазов в 2016 г. снизилась на 2,9% до 37,2 млн каратов. Прогноз добычи на этот год – 39,2 млн каратов, на 2018 г. – 39,9 млн каратов. К 2019 г. компания планирует обеспечить ежегодный объем добычи более 41 млн каратов. ТАСС