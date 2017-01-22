Выручка IBM упала 19-й квартал подряд

Показатели прибыли и выручки IBM, крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг, в IV квартале 2016 г. превзошли ожидания экспертов. Чистая прибыль в октябре – декабре повысилась на 1% до $4,5 млрд по сравнению с $4,46 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $5,01 на акцию. Квартальная выручка IBM уменьшилась на 1% до $21,77 млрд, снижение выручки отмечено по итогам 19-го квартала подряд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $4,88 на акцию при выручке в $21,63 млрд. Интерфакс

Чипмейкер Tsinghua построит в Китае заводской комплекс за $30 млрд

Китайская госкомпания Tsinghua Unigroup Ltd., лидер полупроводниковой отрасли КНР, планирует построить в Нанкине заводской комплекс по производству микросхем, который станет самым большим в стране, пишет The Wall Street Journal. Как ожидается, стоимость проекта составит $30 млрд. Первоначальная установленная мощность – 100 000 полупроводниковых пластин, в том числе для 3D-NAND и DRAM. Тем самым Китай пытается снизить зависимость от иностранных чипов, в первую очередь американских. Интерфакс

Samsung винит неправильный размер аккумуляторов в возгорании Galaxy Note 7

Аккумуляторы для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых Samsung Electronics была вынуждена прекратить из-за возгорания, были неправильного размера, что и стало одной из причин перегрева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с итогами внутреннего расследования Samsung. Еще одной причиной называют проблемы, связанные с производством батарей. Samsung опубликует официальное заключение по итогам расследования в понедельник, 23 января. Интерфакс

ФБР обвиняет российского программиста в незаконных компьютерных махинациях

ФБР обвиняет российского программиста Станислава Лисова, задержанного 13 января в Барселоне, в разработке, распространении и использовании вредоносного программного обеспечения NeverQuest, с помощью которого мошенническим путем удалось получить $5 млн средств частных лиц и финансовых организаций, сообщает испанская пресса. Гражданская гвардия Испании в пятницу проинформировала, что задержание Лисова было проведено на основании международного ордера, выданного США. В Вашингтоне считают, что, применяя программу NeverQuest, хакеры подключались к компьютерам частных лиц и финансовых организаций с целью кражи конфиденциальных банковских данных, информации о кредитных картах, а также личных данных. Лисов находится в разработке правоохранительных органов США с 2014 г. Интерфакс