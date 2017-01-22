Денег на всех может не хватить

Минсельхоз обеспокоен возможной нехваткой средств под субсидирование кредитов аграриям под 5%, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Новая форма кредитования может оказаться настолько востребованной, что денег не хватит, отметил он. В бюджете на эти цели, по словам Хатуова, предусмотрено 23,5 млрд руб. (13,5 млрд руб. – на инвестиционные и 10 млрд руб. – на краткосрочные кредиты). ТАСС

Heineken присматривается к Бразилии

Японская пивоваренная компания Kirin Holdings сообщила о переговорах по продаже бразильского подразделения нидерландской Heineken. Сумма сделки может составить $870 млн, указывает Nikkei. В 2011 г. Kirin Holdings приобрела этот бизнес за $3,9 млрд. Благодаря сделке Heineken, третий по величине игрок на мировом рынке пива, может увеличить долю вдвое – до 16%. Интерфакс

Миллиарды в узел

Группа «Ташир» инвестирует в строительство объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы» в Москве около 20 млрд руб., сообщила Москомархитектура. «Парк Победы» станет крупнейшим ТПУ, объединяющим две линии метро – Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую, а также большие потоки наземного общественного транспорта. Общая площадь этого ТПУ составит 241 200 кв. м, объект планируется построить до 2020 г. РИА Новости

Прививка рублем

Минсельхоз разработал изменения в Кодекс России об административных правонарушениях, ужесточающие контроль за содержанием животных и распространением их массовых заболеваний. Согласно законопроекту, размещенному на едином портале раскрытия информации, физических лиц, не представивших ветеринарам сведения о внезапном падеже сельхозживотных, предлагается штрафовать от 10 000 до 15 000 руб., юридических лиц – на 20 000–40 000 руб. Отказ от предоставления животных для обязательной вакцинации может составить соответственно до 8000 руб. и 50 000 руб. Интерфакс