Государство готовит новую приватизацию

Минэкономразвития представило в правительство предложения о приватизации на 2017–2019 гг., номер один по времени – пакет «Совкомфлота», для других активов власти будут выбирать оптимальное время внутри трехлетки, сказал министр Максим Орешкин. У Минэкономразвития и Минфина есть разногласия относительно продажи 8% акций «Алросы», которые после приватизации в 2016 г. остаются у России сверх блокпакета, предупредил Орешкин (вместе с Якутией у Росимущества контроль). По мнению Минфина, нужно менять акционерное соглашение с Якутией. Государство готово также расстаться с 20%-ным пакетом НМТП. Интерфакс

РЖД сократила надбавку к тарифу

Правление РЖД решило снизить введенную в ноябре 2016 г. экспортную надбавку к тарифу на перевозки грузов с 13,4 до 10%, решение вступит в силу 29 января и будет действовать до 31 декабря 2017 г. Для экспортных перевозок нефти и нефтепродуктов до 31 декабря 2017 г. вводится понижающий коэффициент, который нивелирует эффект от надбавки к тарифу. Снижена и надбавка на перевозки грузов с Украины с 13,4 до 10%. ТАСС

Антимонопольная служба не поддержала Леонида Михельсона

Не следует передавать регулирование тарифов в газовой отрасли Минэнерго – так Федеральная антимонопольная служба (ФАС) реагировала на предложение предправления «Новатэка» Леонида Михельсона. Решение о структуре органов власти принимает президент, представитель Минэнерго входит в правление ФАС, напомнил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. ФАС выступает за дерегулирование тарифов в отрасли и ожидает, что участники рынка будут более активны в этом вопросе, сказал Голомолзин. Представитель Минэнерго отказался от комментариев. Ведомости

Проблем с бензином не будет

Ситуация с обеспечением Москвы и Московской области бензином нынешней зимой и весной будет стабильная, несмотря на отказ компании «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез» корректировать график планового ремонта и развести его по времени с ремонтом на Московском НПЗ (принадлежит «Газпром нефти»), заявили в пресс-службе Минэнерго. Минэнерго вместе с «Газпром нефтью» завершают работу по организации дополнительных поставок моторного топлива без ущерба для других потребителей, а вместе с РЖД рассматривают возможность дополнительно поставлять топливо в Москву и Московскую область по железной дороге. Интерфакс