В статье «Сотрудники под присмотром» (№ 10 от 20.01.2017, стр. 12) неверно указано название ООО «Межрегиональное бюро коммерческой информации» (МБКИ).

В статье «Пакет Яровой может быть исправлен» (№ 9 от 19.01.2017, стр. 10) некорректно переданы слова начальника управления контроля транспорта и связи ФАС Елены Заевой: на Экспертном совете ФАС обсуждались не возможные поправки в сам закон Яровой, а проекты нормативных актов к нему, которые были ранее размещены для общественного обсуждения. Представитель ФАС также указывает, что служба не писала официального отзыва к Экспертному совету.

В статье «От редакции: Надежда глобалистов» (№ 9 от 19.01.2017, стр. 01) следует читать: «Примеры такого рода заявок – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и проект «Экономический пояс Шелкового пути». И далее (стр. 06): «Си Цзиньпин уже выступил в роли лидера процесса глобализации на сентябрьском саммите G20 в Ханчжоу...»

Редакция приносит извинения.