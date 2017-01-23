Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Это решение, которое может быть принято миграционными властями или президентом. Я не знаю, но он не игрушка, чтобы его передавать».

Пресс-секретарь президента напомнил, что проживающему в России бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену грозит в США смертная казнь. (ТАСС)

Виталий Мутко

«Глупости все это. У нас нормальные отношения с FIFA, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались».

Вице-премьер опроверг информацию СМИ о том, что президент FIFA якобы просил его не выдвигаться в президенты РФС из-за допингового скандала. (ТАСС)

Владимир Мединский

«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее <...> будут мной публично высмеяны».

Министр культуры заявил, что «абсолютно готов к любой публичной дискуссии» по поводу его докторской диссертации по истории. («Интерфакс»)