Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Налоговые привычки

Налоговые привычки

Эксперт Игорь Шувалов советует не менять налоги, реформу которых он курирует как вице-премьер. Минфин и Минэкономразвития предлагают населению заплатить за обеление экономики
Шувалов советует оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, правда как эксперт, а не член правительства
Шувалов советует оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, правда как эксперт, а не член правительства
А. Гордеев / Ведомости

Лучше всего было бы придерживаться действующих налоговых правил, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Инвесторам понятно, привыкли <...> все понимают, как работать на рынке». Изменение этих правил анонсировал в начале декабря президент Владимир Путин: предложения должны быть рассмотрены в 2017 г., приняты – в 2018 г., заработать – с 2019 г. и быть зафиксированы надолго. Но Шувалов советует оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, правда как эксперт, а не член правительства.

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