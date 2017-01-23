Налоговые привычки

Шувалов советует оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, правда как эксперт, а не член правительства
А. Гордеев / Ведомости
Лучше всего было бы придерживаться действующих налоговых правил, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Инвесторам понятно, привыкли <...> все понимают, как работать на рынке». Изменение этих правил анонсировал в начале декабря президент Владимир Путин: предложения должны быть рассмотрены в 2017 г., приняты – в 2018 г., заработать – с 2019 г. и быть зафиксированы надолго. Но Шувалов советует оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, правда как эксперт, а не член правительства.