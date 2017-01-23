Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

5%

На столько выросло поступление налогов в консолидированный бюджет в 2016 г. (700 млрд руб.) до 14,5 трлн руб., сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин. Поступление НДС выросло на 8,5% – до 2,7 трлн руб., налога на прибыль – 6,6% (2,8 трлн), НДФЛ – 7,5% (более 3 трлн), акцизов – 27,6% (1,3 трлн). Число выездных проверок сократилось на 14,5%, а за пять лет – в 2,2 раза, сказал Мишустин. Интерфакс

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