«Новая опера» представит премьеру «Пассажирки» Вайнберга

27 января в московском театре «Новая опера» состоится премьера оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка» в постановке режиссера Сергея Широкова. Музыкальный руководитель – главный дирижер «Новой оперы» Ян Латам-Кёниг. Дата премьеры выбрана не случайно: 27 января 1945 г. советские войска освободили узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), а с 2006 г. по решению Генеральной ассамблеи ООН 27 января стало Международным днем памяти жертв холокоста. Моисей Вайнберг (1919–1996) написал «Пассажирку» в 1967–1968 гг. по заказу Большого театра. По сюжету на трансатлантическом лайнере через 15 лет после окончания Второй мировой войны встречаются бывшая надзирательница Освенцима Лиза и выжившая в заключении Марта. Сюжет, основанный на мемуарах бывшей узницы концлагеря, оказался близок композитору, который потерял во время Второй мировой войны семью. Мировая премьера сценической версии «Пассажирки» состоялась в 2010 г. на музыкальном фестивале в Брегенце (Австрия), российская премьера – осенью 2016 г. в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. Colta.Ru

Канье Уэст продолжит отмененные гастроли

Американский рэпер Канье Уэст планирует возобновить отмененный тур Saint Pablo. По словам источника, близкого к музыканту, тот посетит с гастролями Европу в 2017 г., передает NME. «Канье хочет закончить свой тур. Он любит свое шоу и хочет, чтобы весь мир его увидел», – сообщил источник. 21 ноября 2016 г. Уэст отменил все оставшиеся концерты тура Saint Pablo. Причину своих действий исполнитель объяснять не стал. На следующий день он был экстренно госпитализирован в Лос-Анджелесе с истощением. Через неделю его выписали из больницы. Канье Уэст – один из популярнейших американских артистов, обладатель 21 награды «Грэмми». В 2016 г. он выпустил восьмой альбом The Life Of Pablo. Lenta.Ru