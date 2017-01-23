Маркс не ошибался

На статью «Кондотьеры XXI в.» (№ 4 от 12.01.2017, стр. 07)

Статья отличная, не случайно вызвала массу комментариев. Однако не стоит сильно ополчаться на Гегеля и Маркса. Все-таки бытие определяет сознание. Это первый шаг к познанию мира, но затем начинается обратный процесс, когда сознание начинает управлять поведением. Объективно Россия – многоукладная страна, да еще и полиэтническая. Именно многоукладность порождает разное сознание. На мой взгляд, наиболее влиятельным фактором нашего социального сознания остается феодализм. Пытались большевики перескочить из «царства необходимости» в «царство свободы» (в их понимании это была ликвидация эксплуатации человека человеком), но получилось новое закрепощение. ВКП(б) – второе крепостное право большевиков.

Беда не в том, что состояние несвободы у нас занимало много лет, а в том, что после столкновения с диким капитализмом периода первичного накопления капитала идет популяризация полезности несвободы, мол, народ до свободы не созрел. При этом часто путают свободу со своеволием.

Яков Пагис, Тульская обл.

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.