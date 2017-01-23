Акционеры «Мегафона» одобрили покупку контроля в Mail.ru Group

Акционеры «Мегафона» на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку по приобретению доли в Mail.ru Group за $740 млн. За сделку было отдано 209,3 млн голосов, против – 10,77 млн голосов, воздержались 176 500 голосов. Контролирующий акционер «Мегафона» – USM Group Алишера Усманова и партнеров не принимала участия в голосовании, поскольку грядущая сделка – с заинтересованностью. «Мегафон» планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур USM. Сделку планируется закрыть в I квартале 2017 г. Интерфакс

«Вымпелком» и Huawei заключили соглашение о развитии 5G

«Вымпелком» подписал соглашение с китайской Huawei о разработке плана по внедрению решений 5G и интернета вещей (IoT). По условиям соглашения в I квартале 2017 г. будет проведено тестирование технологии LTE-U (LTE-Unlicensed) на нелицензируемых частотах в диапазоне 5 ГГц, а также функций LTE-Advanced Pro (так называемое промежуточное решение 4,5G). Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 5G запланирован на 2020 г. Интерфакс

Foxconn может вложить $7 млрд в строительство завода в США

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам, рассматривает возможность инвестирования $7 млрд в строительство завода по выпуску дисплеев и экранов в США, пишет The Wall Street Journal. Однако глава компании Терри Гоу утверждает, что подобный проект потребует дополнительных стимулов. По его словам, строительство такого завода поможет создать от 30 000 до 50 000 рабочих мест в США. В строительстве будет участвовать японский производитель электроники Sharp, которого Foxconn приобрела в прошлом году. Интерфакс