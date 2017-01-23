Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

НМТП потратит 11 млрд руб. на обработку грузов

Новороссийский морской торговый порт (НМТП, головная компания одноименной группы) объявил открытый запрос предложений на предоставление комплекса услуг для непрерывной обработки грузов в порту Новороссийск. Максимальная цена четырехлетнего контракта – 11,19 млрд руб. (с учетом НДС 18%). Победитель должен будет обеспечить каждый причал несколькими буксировщиками-кантовщиками различной мощности, противопожарным судном, а также судном, предназначенным для устранения загрязнения акватории. Интерфакс

Аэропорты «Базэл аэро» увеличили пассажиропоток

Аэропорты «Базэл аэро» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличили пассажиропоток на 15% до 9,95 млн человек, сообщает пресс-служба компании. Пассажиропоток на внутренних направлениях вырос на 19% до 9,4 млн человек, на международных – снизился на 30% до 555 400 человек. Международный аэропорт Сочи обслужил 5,26 млн человек (рост на 29%), аэропорт Анапы – 1,4 млн (+20%), аэропорт Краснодара – 3 млн человек (-4%), а пассажиропоток аэропорта Геленджика за год не изменился и остался на уровне 2015 г. – 270 000 человек. Интерфакс

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