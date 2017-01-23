НМТП потратит 11 млрд руб. на обработку грузов

Новороссийский морской торговый порт (НМТП, головная компания одноименной группы) объявил открытый запрос предложений на предоставление комплекса услуг для непрерывной обработки грузов в порту Новороссийск. Максимальная цена четырехлетнего контракта – 11,19 млрд руб. (с учетом НДС 18%). Победитель должен будет обеспечить каждый причал несколькими буксировщиками-кантовщиками различной мощности, противопожарным судном, а также судном, предназначенным для устранения загрязнения акватории. Интерфакс

Аэропорты «Базэл аэро» увеличили пассажиропоток

Аэропорты «Базэл аэро» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличили пассажиропоток на 15% до 9,95 млн человек, сообщает пресс-служба компании. Пассажиропоток на внутренних направлениях вырос на 19% до 9,4 млн человек, на международных – снизился на 30% до 555 400 человек. Международный аэропорт Сочи обслужил 5,26 млн человек (рост на 29%), аэропорт Анапы – 1,4 млн (+20%), аэропорт Краснодара – 3 млн человек (-4%), а пассажиропоток аэропорта Геленджика за год не изменился и остался на уровне 2015 г. – 270 000 человек. Интерфакс