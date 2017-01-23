«Пересвету» можно не платить

Мораторий на выплаты кредиторам банка «Пересвет» был продлен еще на три месяца, сообщил ЦБ в понедельник. Он действовал с 21 октября, когда в банке была введена временная администрация ЦБ и АСВ. Это первый случай, когда в отведенные три месяца регулятор так и не смог решить судьбу банка, – обычно за этим следует либо отзыв лицензии, либо решение о санации. Кроме того, продление моратория не предусмотрено законом о банкротстве.

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