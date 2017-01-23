МТС займется пенсиями

МТС собирается заключить с пенсионными фондами (НПФ) договор о предоставлении услуг по переводу накопительной части пенсии в НПФ в собственных салонах розничной сети. Телекоммуникационная компания оставляет за собой право по результатам конкурса выбрать несколько контрагентов. Одним из условий является то, что контрагенты должны будут использовать электронный документооборот при оформлении договоров обязательного пенсионного страхования. Компания «Евросеть» планирует возобновить работу с фондами с 1 марта 2017 г. Comnews

Банкам Татарстана прописали контроль

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ЦБ и прокуратуру республики обратить внимание на необходимость усиления контроля за деятельностью банков в регионе. «Нужно исключить возможность повторения прошлогодней ситуации и снизить риски потерь со стороны клиентов и вкладчиков», – заявил Минниханов. ЦБ в декабре 2016 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов для Татфондбанка и Интехбанка, в обоих введена временная администрация. Интерфакс

«Яндекс.Деньги» без политики

«Яндекс.Деньги» ограничивают возможность сбора средств на кошелек в политических целях. Соответствующие изменения были внесены в условия пользовательского соглашения, сообщил представитель компании. «Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно, – в противном случае компания несет риски», – уточнили в пресс-службе «Яндекс.Денег». Сейчас ограничение на сбор в политических целях существует в пользовательских соглашениях у других платежных систем на рынке – PayPal и Qiwi. Интерфакс

«Будущее» без миноритариев

В собрании акционеров ФГ «Будущее», которое прошло в пятницу, приняли участие акционеры, владеющие 79,7% акций группы. Группа, объединяющая пенсионные фонды Бориса Минца, в октябре провела IPO, разместив на Московской бирже 20% акций. «В первом собрании акционеров явка миноритарных акционеров общества была незначительной, – признал представитель группы. – Мы связываем это с тем, что вопросы, включенные в повестку дня собрания, носили исключительно юридический и технический характер». Ведомости

«Ренессанс капитал» стабилизировался

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Renaissance Financial Holdings – головной компании группы «Ренессанс капитал» – на уровне B-. Прогноз рейтинга изменен с «негативного» на «стабильный». Причина – снижение давления на показатели и профиль рисков компании, а также снижение рисков, связанных с банком «Ренессанс кредит». Интерфакс