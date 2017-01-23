Hoff увеличила выручку

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff сообщила о росте выручки на 30% год к году до 18,3 млрд руб. При этом продажи в сопоставимых магазинах выросли на 19%, а через интернет – на 50% до 2,4 млрд руб., достигнув 13% от общих продаж, отмечает компания. За 2016 г. Hoff открыла 11 новых магазинов (три гипермаркета, четыре магазина Hoff Mini и четыре магазина Hoff Home), теперь сеть насчитывает 23 точки продаж. Ведомости

Зерна экспортируют больше

Международный совет по зерну в январе повысил прогноз экспорта зерна из России на 3,8% в текущем 2016/17 сельхозгоду до 39,4 млн т против 37,9 млн т, которые совет прогнозировал в ноябре. В декабре отчет не выходил. По предварительным данным Росстата, Россия в 2016 г. собрала рекордные 119 млн т зерновых (+13,5% к 2015 г.), в том числе 73,3 млн т пшеницы. Интерфакс

Производство водки растет

Производство водки, падавшее в России в последние годы, в 2016 г. увеличилось на 16,1% до 73,2 млн декалитров (дал), подсчитал Росстат. В декабре в преддверии повышения акцизов темпы роста оказались еще выше – 34,8%. Ситуация с продажей алкоголя без уплаты акцизов исчерпана, заявлял в конце прошлого года представитель Росалкогольрегулирования. Важным событием также стало подключение к ЕГАИС оптового и розничного звена. В то же время производство шампанских и игристых вин снизилось на 8% до 14,7 млн дал. Интерфакс, Ведомости

Соцзащита платит за еду

Второй по обороту в России продовольственный ритейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и департамент труда и соцзащиты населения Москвы перезаключили на 2017 г. договор на прием в магазинах социальных сертификатов для оплаты продуктов, сообщил ритейлер. Один сертификат равен 1000 руб., расплатиться им можно, просканировав на кассе карту москвича. В 2016 г. сертификатами более чем на 260 млн руб. воспользовалось свыше 250 000 москвичей. В 2017 г. на эту программу в бюджете города выделено 450 млн руб. Проект запущен в октябре 2013 г., Х5 стала первым ритейлером, который стал принимать сертификаты. Ведомости

ВТБ грозит банкротством

Банк ВТБ сообщил о намерении обратиться в арбитраж Москвы с заявлением о признании банкротом ассоциации общероссийских общественных организаций «Ассоциация зимних олимпийских видов спорта» в связи с наличием у нее непогашенной задолженности. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. В августе 2016 г. Арбитражный суд Москвы возвратил группе отелей «Русские сезоны» заявление о признании банкротом ассоциации. Компания не устранила обстоятельства, послужившие причиной оставления заявления без движения, отметил суд. РАПСИ