Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

33% акций

Популярной музыкальной платформы Tidal покупает телекоммуникационная компания Sprint. Сумма сделки не раскрывается. По данным Music Business Worldwide, Sprint заплатила за долю в Tidal около $200 млн, оценив всю компанию в $600 млн. В сообщении Sprint говорится, что благодаря этому партнерству 45 млн абонентов оператора получат доступ к музыкальному каталогу и сервисам Tidal. Tidal – глобальная музыкальная платформа, конкурент Apple Music и Spotify. Ее основным владельцем является известный рэпер Jay-Z. Ведомости

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