«Полюс» даст гарантию по облигациям на $500 млн

«Полюс» предоставит своей материнской компании Polyus Gold гарантию по облигациям на $500 млн, размещенным в октябре 2016 г., говорится в материалах компании. Сделку одобрил совет директоров, ее цена – $631 млн (включает сумму основного долга и проценты по облигациям, а также комиссии и другие расходы). Интерфакс

«Новый поток» впервые раскрыл выручку

Группа компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова впервые раскрыла выручку: по РСБУ за 2016 г. она прогнозируется в $5 млрд, а по МСФО – около $3 млрд. Выручка базового актива «Нового потока» – Антипинского НПЗ, по предварительным подсчетам, выросла со 154 млрд до 156 млрд руб. в 2016 г. Интерфакс

UC Rusal будет возвращать кредит быстрее

Механизм cash sweep, по которому UC Rusal должна возвращать кредиторам весь среднемесячный остаток выше $300 млн на счетах, снова заработал, говорится в проспекте компании к евробондам. Cash sweep не применялся с сентября 2015 г. до конца 2016 г. Хотя долговая нагрузка превысила 3 EBITDA уже по итогам первого полугодия 2016 г., «Русал» договорился с кредиторами о неприменении этого механизма, говорил в декабре директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам UC Rusal Олег Мухамедшин. Интерфакс

«Новатэк» оценил запасы

Доказанные запасы углеводородов «Новатэка» по стандартам SEC на конец 2016 г., включая долю в запасах совместных предприятий, снизились на 0,33% по сравнению с 2015 г. – до 12,78 млрд барр. нефтяного эквивалента, в том числе 1,8 трлн куб. м газа и 152 млн т жидких углеводородов, сообщила компания. Без учета снижения доли в «Ямал СПГ» запасы выросли на 2,8% благодаря геологоразведке и продолжению разбуривания месторождений. Основной прирост обеспечили Утреннее, Южно-Тамбейское, Харбейское, Дороговское и Ярудейское месторождения. Ведомости

Китай и Индия будут медленнее наполнять нефтехранилища

Мировые производители нефти рассчитывают на сокращение добычи и рост цен на нефть. Этому могут помешать Индия и Китай, которые могут сократить закупки нефти в свои хранилища из-за выросшей цены на нефть, говорят опрошенные аналитики. При низких ценах пополнение резервов этих стран было важным источником спроса, сдерживавшим темпы падения цен на нефть. «Мы уже начали отмечать небольшое смягчение закупок [в Китае]», – заявил BMI Research Кристофер Хейнс. WSJ