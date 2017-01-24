Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Слова

Елена Мизулина

«Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение было направлено сегодня».

Член Совета Федерации, известная громкими инициативами по вопросам защиты семейных ценностей, пока не объяснила свои мотивы. («Ведомости»)

Ильхам Алиев

«Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет».

Президент Азербайджана заявил, что его страна никогда не допустит на своей территории «создания второго вымышленного армянского государства». (1 News)

Романо Проди

«Можно приносить в жертву свои интересы из солидарности, но если солидарности больше нет, то упорствовать бессмысленно».

Бывший председатель Еврокомиссии и экс-премьер Италии считает, что «санкции против России нужно отменить немедленно». (La Stampa)