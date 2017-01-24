Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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Составит в 2017 г. средний размер пенсий, заявила зампред правительства Ольга Голодец: пенсия превысит прожиточный минимум пенсионеров на 60%. В 2017 г. правительство вернется к системе индексации пенсий, напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев: будет потрачено 230 млрд руб.. С 1 февраля страховая пенсия будет повышена на инфляцию 2016 г. – 5,4%. Увеличение пенсий коснется и 31,4 млн неработающих пенсионеров, подчеркнула Голодец. Интерфакс
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