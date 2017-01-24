Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Топ-менеджеры «системы» докупили акции

14 топ-менеджеров АФК «Система» (президент Михаил Шамолин, зампред совета директоров Сергей Боев и 12 вице-президентов) увеличили совокупную долю владения в корпорации на 0,4 п. п., по данным АФК. Согласно долгосрочной программе мотивации, принятой в июне прошлого года, топ-менеджеры АФК будут вкладывать значительную часть дохода в акции группы и компаний, в управлении которыми они участвуют. По итогам 2015 г. правление «Системы» получило 2,6 млрд руб. вознаграждения с учетом бонусов. Интерфакс

Медведев предлагает заменить проверки инспекцией

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил заменить проверки бизнеса разными ведомствами на комплексную инспекцию один раз в три года. «Надо создавать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса», – сказал премьер. Он напомнил, что на эти цели в бюджете этого года запланировано более 20 млрд руб. ТАСС

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