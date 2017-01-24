Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Фрунзенский радиус замедляется

Фрунзенский радиус замедляется

Администрация требует с «Метростроя» 425 млн руб. за невыполненные работы при строительстве Фрунзенского радиуса. Компания может сдать его на полгода позже, чем обещала
В «Метрострое» говорят, что работы выполнены, и называют иск безосновательным
В «Метрострое» говорят, что работы выполнены, и называют иск безосновательным
Е. Егоров / Ведомости

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) 19 января подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к ОАО «Метрострой». Иск касается неподтвержденных затрат «Метростроя» на размещение отходов категории «опасная» и «чрезвычайно опасная» в рамках контракта на строительство Фрунзенского радиуса между станциями «Международная» и «Южная», сообщили в пресс-службе КРТИ. Проверка показала, что «Метрострой» не выполнил указанные работы, поэтому КРТИ намерен взыскать с компании 425 млн руб.: «357 млн руб. неосновательного обогащения и 68 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2014 г. по 16.01.2017 г.», сообщил представитель комитета. Расторгать этот контракт с «Метростроем» КРТИ не планирует, уточнили в пресс-службе.

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