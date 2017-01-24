Новый арендатор на юге

ООО «Стройгазконсалтинг-север» (подразделение ГК «Стройгазконсалтинг», подрядчика «Газпрома» и «Транснефти») арендовало под офис три этажа общей площадью 1600 кв. м на Московском проспекте, 143Б, в Петербурге, сообщает Knight Frank St. Petersburg (брокер сделки). «Стройгазконсалтинг» в 2016 г. арендовал БЦ «Фландрия плаза». Интерфакс

РАД продает 8 га под жилье

Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже три участка площадью 2,4, 2,7 и 3,3 га в Лаголовском сельском поселении (Ломоносовский район), они предназначены под строительство многоэтажных жилых комплексов. Участки примыкают к строящейся магистрали, которая пойдет в обход Красного Села, они продаются по отдельности. Согласно утвержденной документации там можно построить более 132 000 кв. м жилья. Начальная цена – 78,8 млн руб. (2000 руб. за 1 кв. м будущих квартир) или в рассрочку, сообщил РАД. Ведомости