Объявлены номинанты на «Оскара» 2017 года

Американская киноакадемия объявила номинантов на престижную кинопремию «Оскар» 2017 года. Рекордсменом по числу номинаций – их у фильма 14 – стала музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла «Ла-ла ленд». За звание лучшего фильма будут также бороться «Прибытие» Денни Вильнева, «Ограды» (режиссер Дензел Вашингтон), «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Любой ценой» (Дэвид Маккензи), «Скрытые фигуры» (Тед Мелфи), «Манчестер у моря» (Кеннет Лонерган) и «Лунный свет» (Барри Дженкинс). На «Оскара» за лучшую режиссуру в этом году номинированы Денни Вильнев («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл (Ла-ла ленд), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»). За «Оскара» за лучшую мужскую роль первого плана будут бороться Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), обладатель «Золотого глобуса» Райан Гослинг («Ла-ла ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»). Лучшей актрисой первого плана могут назвать Изабель Юппер («Она»), Рут Неггу («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмму Стоун («Ла-ла ленд») или Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»). Номинантами в категории «Лучший оригинальный сценарий» стали создатели фильмов «Любой ценой», «Ла-ла ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века». Лучший адаптированный сценарий будут выбирать среди картин «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев» и «Лунный свет». «Прибытие», «Ла-ла ленд», «Лев», «Лунный свет» и «Молчание» могут также получить статуэтку за лучшую операторскую работу. Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист претендентов на «Оскара» за лучший иностранный фильм, в число итоговых номинантов так и не попал. Вместо него за награду будут бороться фаворит кинокритиков в Каннах «Тони Эрдманн», «Моя земля», «Вторая жизнь Уве», «Коммивояжер» и «Танна». 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля. Интерфакс