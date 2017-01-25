«Тинькофф» думает об SPO

TCS Group Holding может провести вторичное размещение акций (SPO) в ближайшие месяцы. Объем размещения может составить $60–70 млн. В настоящее время доля основного акционера «Тинькофф банка» Олега Тинькова – 53,52%. Стоимость акций на Лондонской бирже к 21.00 мск составляла $10,1. Reuters

Минфин готовит комплексную реформу ОСАГО

Минфин доработал поправки к закону об ОСАГО, не прошедшие в Думу осенью 2016 г. Документ устанавливает приоритет натурального возмещения, повышает минимальный порог выплаты по европротоколу в нескольких регионах до 100 000 руб., предусматривает ряд других изменений. Минфин предлагает комплексную реформу ОСАГО: если Дума примет поправки депутата Емельянова о натуральном возмещении, законопроект ведомства будет вноситься в правительство без блока поправок о ремонте, пояснила замруководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. Ведомости

Аудиторы ответят за ложь

Минфин включил законопроект о повышении ответственности аудиторов за выдачу заведомо ложных заключений в план работы на 2018 г., свидетельствуют материалы министерства. Уведомление о начале разработки документа, устанавливающего юридическую ответственность за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения, было размещено в июле 2016 г. Интерфакс

«Кредит Европа банк» передумал объединяться

Банк «Восточный» приостановил переговоры об объединении с «Кредит Европа банком», сообщил предправления «Восточного» Алексей Кордичев, объяснив это улучшением рыночной конъюнктуры: акционеры «Кредит Европа банка», которые в прошлом году намеревались продать банк, больше не планируют это делать. Banki.ru