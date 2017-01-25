Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Телефонные абоненты стали телезрителями

Телефонные абоненты стали телезрителями

Сеть GPON в Москве стала заметным преимуществом МГТС при подключении абонентов платного ТВ. Благодаря ей в прошлом году в столице заметно выросла только база телезрителей МГТС
База телезрителей у МГТС за год выросла больше, чем число абонентов платного ТВ во всей Москве
База телезрителей у МГТС за год выросла больше, чем число абонентов платного ТВ во всей Москве
М. Стулов / Ведомости

За 2016 г. количество пользователей платного телевидения МГТС выросло почти на 29% до 450 000 подписчиков, следует из материалов «ТМТ консалтинга». За год МГТС подключила около 100 000 абонентов, тогда как чистый прирост абонентской базы платного ТВ в Москве в целом составил только 92 000 – налицо переток к МГТС пользователей других операторов, считают аналитики ТМТ. Весь рынок платного ТВ в Москве вырос на 1,7% примерно до 5,6 млн подписчиков, следует из отчета.

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